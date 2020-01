Belen e Stefano a Disneyland con Santiago: “Ecco cosa ci ha chiesto” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Questo articolo Belen e Stefano a Disneyland con Santiago: “Ecco cosa ci ha chiesto” è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Vacanza a Disneyland per Belen e Stefano. In loro compagnia il piccolo Santiago, che avrebbe fatto una curiosa richiesta ai due. Vacanza all’insegna dell’amore, del relax e del divertimento per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In loro compagnia ovviamente il piccolo e immancabile Santiago. I tre si sono recati a Disneyland Paris, come perfettamente … youmovies

dieTreue : RT @panelelasalame: Gli occhi di Giulia De Lellis quando parla o vede Andrea Damante sono gli stessi che ha Belen quando guarda Stefano. M… - infoitcultura : Belen Rodriguez, Stefano De Martino e il piccolo ‘incidente’ con il figlio Santiago - needtoniall : RT @panelelasalame: Gli occhi di Giulia De Lellis quando parla o vede Andrea Damante sono gli stessi che ha Belen quando guarda Stefano. M… -