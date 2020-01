Bedizzole, Francesca scomparsa da 24 ore: il suo telefono ritrovato rotto in piazza (Di lunedì 27 gennaio 2020) Da sabato 25 gennaio alle 19 è scomparsa Francesca Fantoni, 35 anni, residente a Bedizzole, provincia di Brescia. Stando a quanto si apprende, la donna non sarebbe rientrata in casa neanche durante la notte e il suo smartphone è stato ritrovato rotto nella piazza del paese. fanpage

Bedizzole Francesca Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bedizzole Francesca