Battipaglia, approvato primo intervento previsto dai Pics (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBattipaglia (Sa) – approvato il primo lavoro finanziato con i Pics in tutta la Regione Campania. Si inizia con i micronidi, in particolare si è approvato il progetto definitivo per la rifunzionalizzazione dell’Asilo Nido di Via Carmine Turco. Su impulso dell’Assessore alle Politiche Comunitarie e allo Sviluppo Urbano Davide Bruno passa in giunta la ristrutturazione e l’esecuzione dei lavori della struttura in via Carmine Turco. Un primo passo, a supporto della sfera dell’infanzia e con finalità socio educative. Dopo la gara che ha visto l’affidamento delle attività alla cooperativa Ludos, l’Ente si è fatto carico di procedere immediatamente al ripristino delle condizioni di esercizio della struttura procedendo ad una nuova rielaborazione progettuale che tenga conto delle sopraggiunte condizioni dell’immobile da anni abbandonato e preso di mira da ... anteprima24

