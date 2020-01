Basket, i migliori italiani della 20ª giornata di Serie A. Pietro Aradori MVP azzurro, Alessandro Gentile decisivo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nel weekend appena trascorso è andata in scena la ventesima giornata della Serie A 2019-2020 di Basket. Sono diversi i giocatori italiani che hanno brillato durante questo turno di campionato, fornendo così buoni motivi per sorridere al commissario tecnico della Nazionale Meo Sacchetti. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto sui campi della penisola. A guadagnarsi la copertina e la palma di MVP azzurro è Pietro Aradori, che ha trascinato la Fortitudo Bologna al successo interno contro Varese mettendo a segno ben 21 punti, impreziositi anche da 6 rimbalzi per una valutazione complessiva di 25, la più alta della giornata. Stesso numero di punti realizzati (21) per Awudu Abass, che però non sono bastati alla Germani Brescia per avere la meglio contro un’ottima Brindisi: l’ala lombarda ha tirato con il 47% dal campo (8/17) e ha conquistato anche 4 rimbalzi ottenendo una ... oasport

