Basket, Andrew Crawford firma per l’Olimpia Milano. Giocherà solo in Eurolega (Di lunedì 27 gennaio 2020) Andrew Crawford firma per l’Olimpia Milano fino al termine della stagione, ma potrà giocare soltanto in Eurolega e non in campionato, dove i meneghini hanno già tutti i visti per i giocatori extracomunitari. L’ala statunitense arriva dai turchi del Gaziantep e ella scorsa stagione a Cremona ha ottenuto i riconoscimenti di MVP sia in regular season che nelle Final Eight di Coppa Italia. Così Andrew Crawford all’ANSA: “Sono estremamente entusiasta dell’opportunità di giocare a Milano. E’ una squadra con grande storia, reputazione e tanto seguito in una delle delle migliori città del mondo. Il mio intento è venire, lavorare duro e dare tutto quello che ho per aiutare la squadra“. Queste le parole del general manager dell’Olimpia Christos Stavropoulos: “Avviandoci verso la fase decisiva di Eurolega abbiamo deciso di aggiungere alla ... oasport

