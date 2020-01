Bambino di 5 anni cade dalla finestra e muore: tragedia a Collecchio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bambino di 5 anni cade dalla finestra e muore Un Bambino di cinque anni è caduto dalla finestra ed è morto: tragedia a Collecchio, in provincia di Parma. Il piccolo è deceduto, dopo 24 ore di agonia, nel pomeriggio del 27 gennaio attorno alle 14 dopo essere precipitato per cinque metri dalla finestra della sua casa di Collecchio. Il cuore del piccolo ha smesso di battere nel reparto di rianimazione del Maggiore dove era stato ricoverato in condizioni disperate. Il bimbo aveva riportato un fortissimo trauma cranico e sarebbe salito su una sedia e si sarebbe affacciato alla finestra, cadendo nel cortile. Era in casa con i genitori e due fratellini. Una tragica fatalità come appurato dai Carabinieri. Al momento dell’incidente in casa con il Bambino c’erano la mamma, il papà e due fratellini. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per effettuare le verifiche e ricostruire ... tpi

bambinogesu : Negli anni della seconda guerra mondiale l'Ospedale diventa una casa e un rifugio per gli ebrei perseguitati. Suor… - gianny0162 : RT @MunaronLuisella: King, sette anni, non può finire in canile!!*si trova a Genova... La famiglia che ha avuto fino ad ora se ne sbarazza… - giuliatosoni1 : RT @parallelecinico: Reggio Emilia intitolerà a Kobe Bryant la piccola piazza di fronte al PalaBigi, il palasport dove da bambino assisteva… -