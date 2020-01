Bambina di quattro anni disabile è in strada con la mamma si avvicina un uomo che le urla, sei un peso per la società (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una vicenda tristissima e dolorosissima quella accaduta ad una Bambina di soli quattro anni, Quinn Ross, che a causa di una malattia, la malattia di Legg-Calvé-Perthes è costretta su una sedia a rotelle. Un giorno, dopo che la mamma era andata a prenderla dall’asilo e stava tornando a casa, si è avvicinato loro un uomo che ha urlato contro frasi terribili del tipo “sei un peso per la società”, “ tua madre non doveva farti nascere” ecc. la mamma scioccata per quello che sentiva ha chiamato immediatamente la polizia che, oltre a preoccuparsi di allontanare l’uomo da loro e portarlo in commissariato, ha passato molto tempo a consolare la Bambina che era visibilmente scossa. La Bambina, data l’età, pur non capendo tutto quello che le stava dicendo l’uomo è rimasta comunque traumatizzata dalle urla che le venivano rivolte e ha certamente capito che dipendevano dalla sedia a ... baritalianews

uranuswifts : per piacere non voglio trovare un solo tweet con scritto 'ora tutti fan di kobe'. non si tratta di essere fan ma di… - robertorru1 : @LeonardoCaciopp @RiccardoStracu1 E dai cazzo che cinismo... sono morte altre quattro persone, tra cui una bambina di 13 anni... - EmyRoyaleagle : RT @sono_farmaci: Un pezzo di marmo cade dal muro di un bagno e colpisce in testa una bambina di 5 anni: ospedale e dimissioni con quattro… -