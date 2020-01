Baby Yoda: lo spettacolare murale realizzato con 1317 Post-it! (Di lunedì 27 gennaio 2020) La simpatica creatura protagonista di The Mandalorian, chiamata affettuosamente Baby Yoda, è al centro di uno spettacolare murale fatto di Post-it! Baby Yoda, il protagonista della serie The Mandalorian, è stato al centro di un imponente progetto che ha portato alla creazione di un murale gigante realizzato utilizzando ben 1317 Post-it. A compiere l'impresa è stato lo staff del rivenditore di prodotti per ufficio Viking che, come dimostrano le foto e il video pubblicati sul loro sito, ha ideato il progetto e ha impiegato 7 ore e 30 minuti per portarlo a termine. Alcuni dei dipendenti, grandi fan della saga di Guerre stellari, hanno infatti deciso di raffigurare in versione gigante l'adorabile personaggio della serie The Mandalorian, potendo mettere a frutto ... movieplayer

