Azzolina: ricordare orrore per evitare che lo stesso si ripeta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – “Questa mattina sono al Quirinale per il Giorno della Memoria, istituito con la legge 211/2000, per ricordare ‘la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonche’ coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati'”. “Oggi ripercorriamo eventi che hanno segnato dolorosamente la nostra storia. Ma solo ricordando cio’ che e’ stato possiamo, tutti insieme, evitare che l’orrore si ripeta”. Lo scrive su facebook Lucia Azzolina, minsitra dell’istruzione. Alla scuola, aggiunge, “spetta il compito di aiutare i ragazzi, le nuove generazioni, il nostro futuro, a coltivare la memoria. Oggi ... romadailynews

