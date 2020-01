Avete mai visto la terzogenita di Pupo? Ecco Clara, la somiglianza col padre è incredibile [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pupo, protagonista del Grande Fratello Vip 4 Uno dei protagonisti di questa quarta stagione del Grande Fratello Vip è Enzo Ghinazzi, in parte Pupo.Il cantante, infatti, insieme all’argentina Wanda Nara compongono l’accoppiata di opinionisti, mentre Alfonso Signorini è il conduttore. Per chi non lo sapesse, l’artista da anni è sposato ma nello stesso tempo ha un’amante. In poche parole ha due famiglie con la presenza di tre figlie. Ma Avete mai visto la terzogenita di Ghinazzi? La famiglia allargata di Enzo Ghinazzi, alias Pupo Stiamo parlando di Clara Ghinazzi e i telespettatori hanno avuto modo di conoscerla durante le sue ultime apparizioni sul piccolo schermo. Infatti l’anno scorso avuto modo di vederla in qualche occasione, ospite di alcune trasmissioni televisive. Nel 2019 infatti la ragazza ha partecipato prima a Live Non è la D’Urso, con il padre, la ... kontrokultura

