Avete mai visto dove vive Pierluigi Diaco? Appartamento vintage [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Conosciuto per il suo carattere schietto con il quale conduce programmi di d’informazione, Pierluigi Diaco è un giornalista e conduttore radiofonico, oltre che televisivo. Insieme al marito Alessio Orsingher e al bassotto Ugo, vive in un bellissimo Appartamento romano. Ecco dove vive Pierluigi Diaco FOTO Pierluigi Diaco vive un bellissimo Appartamento romano a due passi dal Colosseo. Con lui, il marito Alessio Orsingher, volto noto della trasmissione di La7 Tagadà ed il loro bassotto Ugo. Il suo, è un rifugio luminoso ed accogliente, che racchiude la sua passione per l’arte e cultura: la sala principale è un mix di colori ed oggetti retrò, come macchina da scrivere della Olivetti, i tantissimi libri, conservati tra i vetri di una bellissima libreria. Inoltre non mancano un pianoforte ed un grammofono. Nella sala da pranzo troviamo elementi d’arredo in legno; le sedie ed ... velvetgossip

