Avere un marito stressante potrebbe essere la ragione dei tuoi prematuri capelli grigi e delle rughe (Di lunedì 27 gennaio 2020) Avere un marito stressante potrebbe essere la ragione dei tuoi prematuri capelli grigi e delle tue rughe. Di conseguenza alcuni ricercatori americani e brasiliani hanno ritenuto che fosse necessario apprfondire l’argomento, ed esplorare ulteriormente questa strada per sviluppare un farmaco che prevenga la perdita di colore dei capelli dovuta all’invecchiamento. Un nuovo studio conferma che Avere un marito stressante potrebbe essere la ragione dei tuoi capelli grigi prematuri . Naturalmente va detto che non è solo tuo marito a causare questo cambiamento nei tuoi capelli, ma tutto ciò che crea uno stress estremo. Gli scienziati affermano di aver scoperto perché lo stress fa diventare bianchi i capelli, ed un potenziale modo per evitare che accada senza aver bisogno della “tinta”, ci sarebbe. Questo quanto affermato da un rapporto pubblicato sulla BBC . In ... bigodino

cantoniaurora : RT @stkubrik: povera donna che pensava sarebbe stata una giornata come le altre ed ora si ritrova a non avere più un marito ed una figlia u… - unanottechiara : RT @stkubrik: povera donna che pensava sarebbe stata una giornata come le altre ed ora si ritrova a non avere più un marito ed una figlia u… - HUGMEL0U : RT @stkubrik: povera donna che pensava sarebbe stata una giornata come le altre ed ora si ritrova a non avere più un marito ed una figlia u… -