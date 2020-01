Auschwitz? È in Germania. Segre? Ministro dell’Istruzione. Gli studenti dimenticano (Di lunedì 27 gennaio 2020) In occasione della giornata in cui si commemorano le vittime della Shoah, noi di Skuola.net abbiamo voluto capire quanto sia stato tramandato alle nuove generazioni del dramma dell’Olocausto. Molti ragazzi sembrano ignorarne le basi. Quasi la metà ammette addirittura di non conoscere Liliana Segre. E in tanti temono che eventi del genere possano accadere di nuovo.“L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”. Queste parole scritte da Primo Levi quasi ottant’anni fa volevano essere una sorta di eredità da affidare a chi sarebbe venuto dopo quella pagina buia della storia. Ma siamo sicuri che il suo messaggio sia stato tramandato nel modo giusto alle generazioni future?Abbiamo deciso di chiederlo direttamente ai ragazzi, tramite una web survey che ha coinvolto ... huffingtonpost

