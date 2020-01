Attenzione alle imitazioni degli auricolari Apple AirPods, possono essere pericolose (Di lunedì 27 gennaio 2020) Negli anni le Apple AirPods sono diventate sinonimo di auricolari di qualità, premiati da una grandissima diffusione sul mercato, che li ha portati a conquistare il 45% dell’intero settore. Si tratta tuttavia di soluzioni non esattamente economiche coi loro 179 euro di prezzo, per non parlare della AirPods Pro, che costano 279 euro. Per questo non tutti quelli che le desiderano possono permettersele, finendo così spesso per ripiegare su modelli “clone”, dal costo decisamente inferiore, contro cui però ora ci mette in guardia 60 Millions de Consommateurs, sito francese dedicato ai consumatori, secondo cui i cloni non solo sono prevedibilmente molto più scadenti come prodotti, ma anche potenzialmente pericolosi per la nostra salute. Come specificato dalla rivista, si tratta di prodotti spesso promossi da influencer e YouTuber come ... ilfattoquotidiano

