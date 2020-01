Atletico Madrid, Cavani a un passo: fumata bianca vicina (Di martedì 28 gennaio 2020) L’Atletico Madrid ha incontrato gli agenti di Cavani per raggiungere un’intesa sull’ingaggio: addio vicino al Paris Saint-Germain È questione di ore per il passaggio di Edinson Cavani all’Atletico Madrid. La dirigenza dei colchoneros ha incontrato nel pomeriggio l’entourage dell’attaccante uruguaiano per trovare un’intesa sull’ingaggio. Come rivelato da AS, sembra ormai imminente l’addio di Cavani al Paris Saint-Germain. Il tecnico Diego Simeone si prepara ad abbracciare l’attaccante tanto desiderato. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

