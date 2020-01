Atari, in arrivo negli USA 8 hotel con studi eSports e parchi divertimento (Di lunedì 27 gennaio 2020) L'attuale incarnazione di Atari, con sede in Francia, è molto lontana dall'azienda fondata dai pionieri dei giochi Nolan Bushnell e Ted Dabney nel 1972, ma il nome e il logo hanno ancora molto peso. Tanto che la società ha siglato un accordo con uno sviluppatore immobiliare statunitense per creare otto hotel a marchio Atari in tutto il paese, ognuno con il proprio studio di eSports e una serie di parchi divertimento.Insieme alle strutture per gli eSports, gli hotel Atari previsti presenteranno anche ristoranti, bar, cinema, sale riunioni, una panetteria e una palestra. Le strutture mirano a fornire un'esperienza unica sia per i viaggiatori d'affari che per tutte le famiglie.Lo sviluppatore con sede in Arizona, True North studio, ha scelto otto città per il collocamento degli hotel Atari, a partire da Phoenix, in Arizona, con l'intenzione di aprire quest'anno. Altre posizioni includono ... eurogamer

