Ascolti tv 26 gennaio: Barbara D’Urso cala ma vince la serata. Mara Venier regina del pomeriggio (Di lunedì 27 gennaio 2020) Chi avrà vinto tra Canale 5 e Rai Uno? Gli Ascolti tv di ieri sera, domenica 26 gennaio 2020 sono concentrati principalmente sulle due reti ammiraglie della televisione italiana. Su Canale 5 andava in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso con Barbara D’Urso. Mentre su Rai Uno veniva trasmesso Al Posto Tuo. Occhio anche agli Ascolti del pomeriggio con Domenica In di Mara Venier e Domenica Live con Lady Cologno. Mentre il preserale con Avanti un altro! e L’Eredità. Per conoscere tutti i dati Auditel vi consigliamo di leggere l’intero articolo. Gli Ascolti tv della prima serata di domenica 26 gennaio 2020 Su Rai Uno Al Posto tuo ha conquistato 2.525.000 spettatori pari al 9.8% di share. Canale 5 Live – Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.444.000 spettatori pari al 13.1% di share. Rai Due Che Tempo che Fa ha catturato l’attenzione di 2.602.000 ... kontrokultura

Raiofficialnews : 6milioni di spettatori per il #Tg1 delle 20:00. Cresce @chilhavistorai3 che sfiora i 2milioni; su Twitter è il prog… - KontroKulturaa : Ascolti tv 26 gennaio: Barbara D'Urso cala ma vince la serata. Mara Venier regina del pomeriggio - - CrescenzoFilo : RT @davidemaggio: Ascolti TV di ieri, domenica 26 gennaio 2020. Fazio 10.2%-8.2%, Live 13.1%. Male Rai1 (9.8%) -