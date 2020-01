Ascolti Mara Venier: successo per Domenica In che supera i 3 milioni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Domenica In: Mara Venier fa il pieno di Ascolti e supera i 3 milioni di spettatori Cinema, approfondimento, attualità: l’offerta Rai di prima serata si aggiudica gli Ascolti di Domenica 26 gennaio con 8 milioni 644 mila spettatori e uno share del 33.3%. In particolare, Domenica In ha fatto registrare l’ennesimo successo di Ascolti. Sono stati, nella prima parte, 3.164.000 i telespettatori a seguire il contenitore del pomeriggio festivo di Rai1 condotto da Mara Venier pari al 17,55% di share, mentre nella seconda 2.898.000 telespettatori e il 18% di share. Niente da fare le soap di Canale 5 che durante la settimana fanno registrare grandi Ascolti: Beautiful ha ottenuto l’11,27% di share e 2.093.000 telespettatori, Il Segreto 12,49% di share e 2.002.000 telespettatori, mentre Una Vita l’11,17% e 1.859.000 telespettatori. Mara Venier si conferma la Regina della Domenica ... lanostratv

zazoomnews : Ascolti tv 26 gennaio: Barbara D’Urso cala ma vince la serata. Mara Venier regina del pomeriggio - #Ascolti… - KontroKulturaa : Ascolti tv 26 gennaio: Barbara D'Urso cala ma vince la serata. Mara Venier regina del pomeriggio - - news_confusenet : Mara Venier piange per fare ascolti? La risposta di Maurizio Costanzo ad una spettatrice: “Perché pensare male?” -