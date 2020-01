Ariano, l’ultimo giorno del sindaco Franza per ritirare le dimissioni (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoAriano Irpino (Av) – Restano solo 24 ore al sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza per ritirare le dimissioni da fascia tricolore. La scadenza ultima per non far arrivare il Commissario sul Tricolle sono le dieci di domattina. Sempre più lontana l’ipotesi di un del primo cittadino. Il centrodestra, infatti, diventa più compatto. La stessa Lega, che in passato, aveva sostenuto le scelte dell’esecutivo dem, adesso, non prende posizione, lasciando intravedere il ritorno alle posizioni dell’ala conservatrice. A pesare, inoltre, ci sono le ambizioni di molti consiglieri a ritagliarsi uno spazio in vista delle prossime regionali. Difficile, quindi, una strada diversa dalle elezioni anticipate. Nessun segnale neanche dai 5 Stelle, che in questa fase, potevano supportare e non poco l’Amministrazione. Il confronto, avutosi nella notte, tra i big del ... anteprima24

wam_the : Ariano, domani l'ultimo saluto a Rocco Meninno -