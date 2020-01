Arabia Saudita verso la fine dell’esportazione del wahhabismo? (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il principe ereditario Mohammad bin Salman è intenzionato a ripulire l’immagine internazionale della famiglia reale Saudita e della monarchia. Per fare ciò, ha avviato un lungo processo di modernizzazione multidimensionale, noto come “Saudi Vision 2030“, che entro dieci anni dovrebbe trasformare profondamente ogni elemento caratterizzante del paese. Un capitolo importante dell’agenda riformatrice di MbS è dedicato alla questione religiosa: nell’obiettivo di lungo termine di portare e diffondere la cultura della tolleranza religiosa nella “terra della sacertà”, la culla dell’islam, lentamente si sta tentando di de-radicalizzare la controversa ed eterodossa scuola di pensiero che ha storicamente plasmato l’identità degli arabi della penisola: il wahhabismo. La svolta Muhammad bin Abdul Karim Issa, ex ministro della giustizia Saudita e ... it.insideover

