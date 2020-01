Anziana picchiata e insultata nonostante la malattia: le immagini sconcertanti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Anziana picchiata e insultata dalla badante. È successo a Ostuni, in provincia di Brindisi, in Puglia. Le scene di violenza sono state catturate dalle telecamere installate dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ostuni e ritraggono un’Anziana ultranovantenne vittima di maltrattamenti da parte di una badante rumena di 51 anni, con regolare permesso di soggiorno. La donna per questo è stata arrestata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Brindisi. Le indagini sono partite a seguito di una denuncia sporta dal figlio della vittima, preoccupato per i lividi notati sul corpo della madre, già gravemente malata.



Grazie all’installazione di telecamere all’interno dell’abitazione, gli investigatori hanno potuto accertare le continue vessazioni a cui era sottoposta l’Anziana donna. La ... caffeinamagazine

