Antonella Mosetti si spoglia sul web: il lenzuolo non copre… [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bellissima, selvaggia e senza freni, Antonella Mosetti torna a surriscaldare il web con un nuovo scatto bollente. Stavolta direttamente dal letto di casa sua, l’atomica showgirl ha pubblicato un selfie ad altissimo tasso erotico. È davvero una regina di sensualità, Antonella Mosetti, che non conosce i segni del tempo nonostante i 44 anni. Dire che se li porti meravigliosamente sarebbe poco: Antonella è una delle donne più sexy del web, e in questa FOTO lo dimostra al massimo. Eccola mentre si spoglia coprendosi appena con il lenzuolo… Ma ai fan non sono sfuggiti alcuni dettagli. Non basta il lenzuolo a coprire le curve mozzafiato della showgirl, bella come una divinità. I lunghi capelli neri cadono sulla schiena nuda di Antonella lasciando scoperto il corpo levigato e tonico. Le gambe definite e il lato B di marmo rimangono scoperti grazie ad un gioco di vedo-non vedo che fa ... velvetgossip

