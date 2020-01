Antonella Elia contro Valeria Marini: velenoso confronto fra le showgirl (Di lunedì 27 gennaio 2020) Inizia una nuova settimana e ritorna il consueto appuntamento del lunedì con il Grande Fratello Vip. Protagonista di questa puntata è, nuovamente, la “stellare” Valeria Marini. Dopo il tosto faccia a faccia con Rita Rusic della scorsa settimana, la showgirl rientrerà nella Casa per gareggiare con gli altri concorrenti. L’uragano Marini, possiamo starne certi, scombussolerà l’equilibrio degli inquilini. Valeria Marini attacca Antonella Elia Valeria Marini rientra nella Casa del Grande Fratello Vip per un faccia a faccia con Antonella Elia. Dopo l’ingresso della showgirl nel reality della scorsa settimana, la conduttrice e anche Antonio Zequila, in particolare, si sono lasciati andare a commenti poco piacevoli nei confronti della Marini e del suo fisico. Di fronte alla Elia, la diva “stellare” esterna tutto il suo disprezzo: “Tu hai detto che ami le altre donne, ma tu parli male di tutte ... thesocialpost

trash_italiano : Il rossetto di Antonella Elia dopo il bacio di 5 minuti. #GFVIP - trash_italiano : Nel bene e nel male, Antonella Elia sta portando avanti questa edizione signori. #GFVIP - trash_italiano : Antonella Elia mood della vita. -