Anna Tatangelo, allenamento bollente: il top non contiene il seno [FOTO] (Di lunedì 27 gennaio 2020) Incredibile sul palco quanto nell’aspetto, Anna Tatangelo continua ad infiammare il web. 1,5 milioni di followers su Instagram, a renderla una vera regina dei social, confermano quanto Anna piaccia al suo pubblico. Anna è sensuale, bellissima ed esibisce un corpo sempre allenato e dalle curve perfette. La temperatura si è decisamente alzata sotto l’ultimo scatto pubblicato dalla cantante, che la vede in tenuta sportiva pronta ad un allenamento bollente. Eccola stretta in un completino sensuale, leggings nero e top aderente che mette in risalto il suo seno abbondante. E che dire della posa provocante? Sguardo audace, trucco perfetto ed è pronta per iniziare l’allenamento. L'articolo Anna Tatangelo, allenamento bollente: il top non contiene il seno FOTO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

