Anche noi siamo arte: un assaggio di quello che sarà (si spera) Occupy White Walls (Di lunedì 27 gennaio 2020) Dio in realtà non è che un altro artista. Egli ha inventato la giraffa, l’elefante e il gatto. Non ha un vero stile: non fa altro che provare cose diverse Questa frase, detta da Pablo Picasso, potrebbe rappresentare davvero tutto quello che è presente dentro il gioco “Occupy White Walls“, sviluppato da Stikipixels, una casa indie che ha per ora pubblicato solo questo titolo. Il gioco, che strizza l’occhio al movimento “Occupy Wall Street” è un prodotto di genere Sandbox (come il celebre Minecraft) in cui il mondo è una tavolozza bianca, pieno appunto di “Mura BiAnche“, che devono essere riempite da opere d’arte esistenti oppure create, permettendo poi mostrarle ai propri amici o a tutti coloro che hanno installato il gioco (al momento Free to play) sul proprio account Steam. Il gioco si presenta con ambientazione molto new age e Anche ... nonsolo.tv

