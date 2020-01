Anche Bonaccini ha ringraziato le Sardine per aver contribuito alla sconfitta della Lega in Emilia Romagna (Di lunedì 27 gennaio 2020) Così come aveva già fatto il segretario del suo partito Nicola Zingaretti, Anche Stefano Bonaccini ha pubblicamente ringraziato il movimento delle Sardine per aver contribuito alla sua vittoria alle regionali in Emilia Romagna. Il candidato del Partito Democratico è stato infatti riconfermato alla guida della regione: al momento i risultati di 4407 sezioni su 4520 gli consegnano una vittoria al 51,4%, contro il 43,7% della candidata Lega Lucia Borgonzoni. Anche Bonaccini ha ringraziato le Sardine per aver contribuito alla sconfitta della Lega in Emilia Romagna LEGGI Anche> Zingaretti ringrazia apertamente le Sardine per la «scossa democratica positiva» Se Nicola Zingaretti ha elogiato il movimento spontaneo delle Sardine per aver dato una «scossa democratica positiva», Stefano Bonaccini li ha ringraziati per aver ricordato all’Italia una passione politica ormai andata un ... giornalettismo

