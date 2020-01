Ambiente: Fermi, 'sostenibilità trasporti non peggiori mobilità' (Di lunedì 27 gennaio 2020) Milano, 27 gen. (Adnkronos) - “La ricerca di una maggiore sostenibilità dei trasporti non può e non deve in nessun caso avvenire riducendo la mobilità complessiva e peggiorando l’accessibilità territoriale: oggi la sfida da cogliere consiste piuttosto nel riuscire a dare risposte più sostenibili all liberoquotidiano

eccapecca : Terra dei fuochi. #Ambiente #Salute -