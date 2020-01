ALPI, ecco di nuovo la NEVE: il METEO della settimana (Di lunedì 27 gennaio 2020) PREVISIONI METEO : le correnti atmosferiche stanno diventando occidentali o sud-occidentali sull'Italia, favorendo su alcune zone quelle precipitazioni che erano mancate finora in questo mese a causa della cellula di alta pressione che si era impadronita del Mediterraneo centrale. Con il transito di un paio di perturbazioni, le ALPI potrebbero fruire di pesanti nevicate, in particolare i versanti francesi, ma anche svizzeri, ed il nostro settore occidentale. Le mappe del centro METEO francese mostrano, per i primi giorni della settimana, l'arrivo di notevoli quantitativi di NEVE che, soprattutto sulle ALPI occidentali, potrebbero raggiungere il metro di altezza. NEVE in quantità minori è invece prevista sulle ALPI centro orientali. Si tratta della prima abbondante nevicata sull'Arco ALPIno del 2020, vista la persistente siccità che ha caratterizzato gran parte del mese di ... meteogiornale

