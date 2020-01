Allerta smog a Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna e Ferrara (Di lunedì 27 gennaio 2020) Scatta martedì 28 gennaio l’Allerta smog nei comuni aderenti al PAIR dell´Emilia-Romagna delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ferrara. Dal 23 gennaio, per 4 giorni consecutivi, si sono registrati livelli di PM10 superiori al valore limite di 50 ug/m3 in tutte le province della regione, che hanno raggiunto, nella giornata del 25 gennaio, picchi di 96 ug/m3 di concentrazione a Modena, 95 ug/m3 a Parma, 92 ug/m3 a Reggio Emilia e Bologna, 91 ug/m3 a Rimini. Situazione. Nei giorni scorsi si sono mantenute condizioni favorevoli all´accumulo di inquinanti, e le precipitazioni estremamente deboli che hanno avuto luogo nella giornata di sabato non sono state sufficienti ad abbattere i livelli di PM10. Tale situazione sembra perdurare anche per la giornata di lunedì 27 gennaio. Tendenza. Nelle zone di pianura delle province ovest e centrali della ... meteoweb.eu

