Allerta Meteo Toscana: domani con vento forte e mareggiate (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ingresso di aria umida e mite in atto nella nostra regione causerà un peggioramento del tempo nella giornata di domani, con piogge sulle zone settentrionali, forti venti di libeccio e mareggiate sulla costa centro-settentrionale. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per vento e mareggiate su gran parte della Toscana, ad eccezione della zona meridionale, valido per tutta la giornata di domani.L'articolo Allerta Meteo Toscana: domani con vento forte e mareggiate Meteo Web. meteoweb.eu

