Allarme Movida, il Comune di Salerno annuncia provvedimenti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – L’Amministrazione Comunale di Salerno segue con costante attenzione lo svolgersi della Movida in città. Alcuni episodi, registrati nelle ultime settimane, impongono di alzare ulteriormente l’attenzione a tutela della serenità dei cittadini residenti, della sicurezza degli avventori, del regolare svolgimento delle attività commerciali della ristorazione e del tempo libero. La sicurezza e l’accoglienza sono un patrimonio prezioso, civile ed economico, della nostra comunità (come dimostra il sereno svolgimento di Luci d’Artista e degli eventi delle festività natalizie) e non possiamo in nessun modo tollerare comportamenti scorretti, illegittimi ed illegali che possano turbarlo. Il controllo dell’ordine pubblico compete alle forze dell’ordine che profondono già un notevole impegno al servizio delle collettività contro lo spaccio di droga e la ... anteprima24

Allarme Movida Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Allarme Movida