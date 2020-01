Allarme Coronavirus | bloccato il commercio di animali selvatici

Coronavirus cinese - Toti : “Falso Allarme a Genova” : “Falso allarme all’Ospedale San Martino: la donna ricoverata a Genova per fortuna non è affetta dal virus che arriva dalla Cina. Sono stato tutto il giorno a contatto con la nostra sanità per avere informazioni e vorrei ringraziare i nostri medici per il loro intervento efficiente e tempestivo, fatto con grande prudenza e senza creare allarmismo. Grazie a voi e a tutti gli infermieri, gli operatori sanitari che oggi, come ogni ...

Coronavirus - nuovo Allarme degli esperti : “Può essere asintomatico” : Secondo uno studio di The Lancet, il Coronavirus può essere asintomatico. In questo caso sarebbe più difficile effettuare controlli. Mentre in mezzo mondo le autorità sanitarie sono al lavoro per cercare di contenere la diffusione dell’epidemia di Coronavirus, che ha già fatto registrare circa 1.400 casi di contagio e oltre 41 decessi, dalla prestigiosa rivista […] L'articolo Coronavirus, nuovo allarme degli esperti: “Può essere ...

Coronavirus - rientra l’Allarme in Italia ma l’attenzione resta alta. Primi casi in Europa. Il presidente cinese Xi : “Situazione grave. La diffusione è sempre più rapida” : rientra l’allarme in Italia mentre si registrano i Primi casi di Coronavirus in Europa. Dopo quello registrato a Bari è rientrato anche il caso della paziente ricoverata all’ospedale Maggiore di Parma per un sospetto caso di Coronavirus. Eseguiti gli accertamenti è emersa la presenza del virus influenzale di tipo B sulla donna, un’Italiana residente nel Parmense che dovrebbe avere preso parte in Cina allo stesso tour con il ...

Coronavirus cinese - l’Allarme di Burioni : “Può essere trasmesso da persone senza sintomi” : Il virogolo Roberto Burioni è intervenuto sull'emergenza legata al Coronavirus cinese, che finora ha fatto 41 vittime. "La notizia più brutta in assoluto è che sembra possibile l'esistenza di pazienti asintomatici, che stanno bene, non hanno febbre, ma possono diffondere il virus. Ciò rivoluzionerà il nostro modo di affrontare l'infezione".Continua a leggere

Coronavirus - il direttore dell’Istituto Spallanzani : “Nessun Allarme - seguiamo le procedure” : "Non c'è nessun allarme tale da dover creare un sistema parallelo di gestione del Coronavirus cinese". Lo ha detto il direttore scientifico dell'Istituto nazionale di Malattie infettive Spallanzani, Giuseppe Ippolito, rassicurando sulle procedure previste e sulle misure già messe in atto. Un eventuale caso di contagio "verrebbe trattato seguendo le stesse procedure messe in atto dalle Regione per le infezioni respiratorie gravi da virus non noto ...

“Siamo pronti a tutto”. Coronavirus - la vip italiana in Allarme a Hong Kong : Nelle ultime settimane la ballerina Heather Parisi aveva fatto discutere per alcune critiche riservate nei confronti dell’attore Checco Zalone e del suo brano musicale, presentato prima dell’uscita del film ‘Tolo Tolo’ nelle sale cinematografiche. Aveva infatti dichiarato: “L’immigrato di Checco Zalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l’ironia è altro, l’ironia consiste nel ...

Coronavirus - Allarme di Xi : «Situazione grave - l'epidemia accelera». Wuhan isolata - stop alla circolazione auto : Continua a salire il numero dei morti tra le persone colpite dal Coronavirus simile alla Sars in Cina. Un medico, Liang Wudong di 62 anni, è morto dopo essere stato contagiato dal...

Allarme Coronavirus di Wuhan : Cresce il Numero dei Decessi : Sono già 41 i Decessi accertati in Cina per il Coronavirus di Wuhan e circa 1300 i casi di contagio. La Cina si trova ad affrontare una vera emergenza, mentre il virus non accenna ad arretrare. Le misure cautelative in atto vanno allargandosi sempre di più: il governo di Pechino ha infatti stabilito di estendere il cordone sanitario fino a includere 56 milioni di persone. Sono ben diciotto le città della provincia di Hubei adesso coinvolte ...

Coronavirus - falso Allarme a Napoli : “è semplice influenza” : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Il ministero della Salute, dopo le voci circolate in mattinata su un possibile caso di infezione da 2019-nCov a Napoli, precisa che si tratta di una semplice influenza AH3. Questa mattina si era temuto che il virus potesse essere giunto anche a Napoli, infatti, una di 63 anni giunta dallo Sri Lanka con febbre alta e gravi problemi respiratori è stata ricoverata in isolamento all’ospedale ...

Allarme Coronavirus a Napoli - donna ricoverata in isolamento : Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Presunto caso di Coronavirus a Napoli. Nella tarda serata di ieri una donna dello Sri Lanka è stata ricoverata all’ospedale Cotugno a seguito di febbre alta e problemi respiratori. La 63enne si trova attualmente in isolamento. Sono in corso per lei tutti gli accertamenti per capire se è stata effettivamente vittima del Coronavirus di Wuhan o si tratta di un’altra malattia. La srilankese era ...

Coronavirus a Parma - rientrato l’Allarme : si trattava di influenza : Dopo il falso allarme sulla cantante cinese rientrata a Bari sospettata di aver contratto il Coronavirus, un’altra smentita arriva da Parma. Le prime analisi su una donna, sempre di ritorno dalla Cina, che si credeva essere affetta dal virus n-CoV, hanno rivelato che la paziente è affetta da semplice influenza di tipo B. Coronavirus a Parma: allarme rientrato La donna era da poco rientrata da Wuhan, città di origine dell’epidemia, e ...

Coronavirus - Allarme a Parma : caso sospetto : Una donna, di recente tornata da Wuhan, mostra sintomi di infezione alle vie respiratorie. Scattate immediatamente le procedure di sicurezza. E’ tornata da poco tempo da Wuhan, e mostra segni di infezione respiratoria: è bastato questo per allertare immediatamente le autorità sanitarie di Parma e far scattare tutte le procedure necessarie a contenere una eventuale […] L'articolo Coronavirus, allarme a Parma: caso sospetto proviene da ...

Coronavirus - caso sospetto a Parma. Allarme a Bordeaux - seconda persona infettata negli Usa : Coronavirus: presunto caso di infezione dal nuovo virus a Parma su una donna italiana di ritorno da Wuhan. La paziente, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale Maggiore,...

Coronavirus - caso sospetto a Parma. Allarme a Bordeaux - seconda persona infettata negli Usa : Coronavirus: presunto caso di infezione dal nuovo virus a Parma su una donna italiana di ritorno da Wuhan. La paziente, ricoverata nel reparto di malattie infettive dell'Ospedale Maggiore,...