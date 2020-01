Alfio Baffa non va oltre la vasca da bagno, non eletto il leghista del gruppo WhatsApp “Revenge Porn” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Aveva fatto discutere il suo video in vasca da bagno, con tanto di sigaro in bocca e di bicchiere di rum (nonostante la ‘caduta di stile’ della plastica al posto del vetro). Alfio Baffa, il leghista che aveva mandato un saluto al gruppo WhatsApp ‘Revenge Porn‘, non ha superato lo scoglio delle elezioni regionali in Calabria, non riuscendo nell’impresa dell’elezione. La domanda è: quanto ha pesato (in termini di consensi) il video diventato virale a livello nazionale? LEGGI ANCHE > Ecco perché la Lega ha perso anche in Calabria Alfio Baffa non eletto in Calabria Alfio Baffa non rientra tra i candidati eletti in consiglio regionale. La Lega, seconda forza della coalizione di centrodestra dopo Forza Italia, è riuscita a strappare soltanto 5 consiglieri. Nulla da fare per il giovane di Corigliano Calabro, che puntava all’elezione nella ... giornalettismo

