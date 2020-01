Alessia Marcuzzi lascia L’Isola dei Famosi? La clamorosa indiscrezione (Di lunedì 27 gennaio 2020) Anticipazioni Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi lascia? Il retroscena choc Al termine del Grande Fratello Vip, salvo colpi di scena, dovrebbe iniziare L’Isola dei Famosi 2020. E, in base a diversi rumor circolati online in queste ultime settimane, gli autori sarebbero già al lavoro per mettere a punto un cast davvero di peso (in lizza sembra ci sia anche Eleonora Giorgi, il cui figlio sta partecipando al reality condotto da Alfonso Signorini). Ma non è finita qua perchè poco fa il portale Dagospia ha riportato un’indiscrezione che se confermata avrebbe assolutamente del clamoroso. Di cosa si tratta? In base alle voci di corridoio raccolte dal portale di gossip sembra che Alessia Marcuzzi lascerà la conduzione dell’Isola dei Famosi. Difatti la donna avrebbe già annunciato questo suo desiderio ai dirigenti Mediaset. Una news che ovviamente ha già creato un bel ... lanostratv

