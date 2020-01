Alessia Marcuzzi fuori dall’Isola dei Famosi (Di lunedì 27 gennaio 2020) Alessia Marcuzzi Rivoluzione all’Isola dei Famosi, almeno sul fronte conduzione. Alessia Marcuzzi, padrona di casa del reality fin da quando è sbarcato su Canale 5 (dal 2015), non sarà al timone della prossima edizione, prevista in primavera. Dagospia lancia l’indiscrezione della iena fuori dall’Isola per una scelta maturata alla luce di nuovi progetti che la vedrebbero impegnata. Stando a quanto risulta a DavideMaggio.it, invece, la decisione di porre fine all’era Marcuzzi arriverebbe direttamente da Mediaset (che l’aveva ufficialmente confermata in un primo momento), intenzionata a cambiare e a ridare smalto al programma dopo l’ultima deludente edizione (quella dello scorso anno ha registrato il record negativo di ascolti ed è stata caratterizzata dal caso Fogli). Qualcun altro, non a caso, sta infatti muovendo ‘passi da gigante’ per ... davidemaggio

BITCHYFit : Se Alessia Marcuzzi lascia davvero L'Isola dei Famosi chi vorreste vedere al suo posto? E perché proprio Ilary Blasi? #Isola - MarinaVanDerWoo : Alessia Marcuzzi lascia #isola? Non può che essere per la tv una bella notizia peggio di lei difficilmente può anda… - zazoomnews : Mediaset Alessia Marcuzzi lascia lIsola dei Famosi: lindiscrezione di Dagospia nuovi progetti in vista - #Mediaset… -