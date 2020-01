‘Al Bano e Romina Power non si sono mai lasciati…’: la rivelazione del loro testimone di nozze, i dettagli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Al Bano e Romina Power non si sono mai lasciti: parola del loro testimone di nozze Senza ombra di dubbio Al Bano e Romina Power sono una delle coppie più amate ed apprezzate da parte dei fan. I due sono stati sposati per quasi trent’anni ma nel 1999 la loro favola d’amore si interruppe lasciando sconvolti tutti coloro che gli volevano bene. Eppure se quell’anno si fossero separati oggi i due artisti che a febbraio saranno a Sanremo, avrebbero festeggiato le nozze d’oro. Ricordiamo, infatti, che il Maestro Carrisi e la cantante statunitense sono convolati a nozze nel lontano 1970. Ma nelle ultime ore è arrivata una clamorosa rivelazione da parte del loro testimone di nozze. Stiamo parlando di Detto Mariano che, attraverso un’intervista al magazine DiPiù ha detto che in fondo Al Bano e la Power non si sono mai lasciati. Secondo lui furono le circostanze a ... kontrokultura

