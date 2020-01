Afghanistan, aereo precipita nell’area di Ghazni controllata dai Taliban. Insorti: “È un velivolo della Cia, ci sono decine di morti” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un aereo è precipitato, nella mattinata di lunedì, nella provincia afghana di Ghazni, controllata dai Taliban. E proprio gli Insorti, in un comunicato del loro portavoce Zabiullah Mujahid, sostiene che si tratti di “un aereo dell’intelligence del nemico” e che tutto l’equipaggio ha perso la vita. A sostegno della loro tesi, sui profili social legati all’estremismo afghano sono iniziati a circolare dei video in cui si vede un gruppo di locali aggirarsi intorno al velivolo completamente distrutto e si intravede, sulla fiancata, il simbolo di una stella identico a quello che appare sui mezzi dell’aeronautica militare di Washington. L’attendibilità del video e l’autenticità del simbolo sul velivolo devono essere verificate, ma nel comunicato gli Insorti scrivono che “un aereo dell’intelligence del nemico con decine di ufficiali a bordo è ... ilfattoquotidiano

