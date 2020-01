Afghanistan, aereo precipita in area controllata dai talebani. Pentagono: “È un velivolo Usa” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un aereo è precipitato, nella mattinata di lunedì, nella provincia afghana di Ghazni, controllata dai talebani. E proprio gli insorti, in un comunicato del loro portavoce Zabiullah Mujahid, sostengono che si tratti di “un aereo dell’intelligence del nemico” e che tutto l’equipaggio abbia perso la vita. Il Pentagono conferma che quello che è caduto era un E-11 dell’Air Force statunitense, ma non ci sono altre informazioni né sulle cause dell’incidente né su quanto sia successo all’equipaggio a bordo del velivolo. A cinque ore dall’incidente i talebani hanno rivendicato l’attacco. Un portavoce del governo provinciale, Arif Noori, ha detto sempre all’emittente americana che l’aereo era in volo da Kandahar e Kabul e che sul luogo del disastro sono stati trovati i corpi dei due piloti, non facendo riferimento a possibili altri ... ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : Afghanistan, aereo precipita nell’area di Ghazni controllata dai Taliban. Insorti: “È un velivolo della Cia, ci son… - fattoquotidiano : Afghanistan, aereo precipita a Ghazni, in una zona occupata dai telebani. Il governatore: “Non sappiamo se sia mili… - repubblica : Afghanistan, cade un jet Usa. I Talebani: 'Abbiamo abbattuto l'aereo della Cia' [aggiornamento delle 17:15] -