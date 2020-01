Afghanistan, aereo precipita a Ghazni, in una zona occupata dai telebani. Il governatore: “Non sappiamo se sia militare o civile” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un aereo è precipitato in Afghanistan nella provincia di Ghazni, nell’est del Paese. Si tratta di un’area sotto il controllo dei talebani: un funzionario locale ha riferito che le autorità hanno ricevuto alcune informazioni, ma le notizie arrivano in modo parziale e frammentario: la compagnia aerea di bandiera Ariana smentisce che si tratti di uno dei suoi velivoli. Un portavoce del governatore di Ghazni, Aref Noori, ha dichiarato che “non sappiamo se si tratta di un aereo militare o civile”. L’aereo si è schiantato “verso le 13” ora locale, cioé le 9:30 in Italia, nel distretto di Deh Yak, a est della città di Ghazni. Il portavoce della polizia provinciale, Ahmad Khan Seerat, ha detto che si tratta di “una zona non sicura” a causa della presenza dei talebani, cosa che complica notevolmente l’invio di soccorsi. “Si tratta ... ilfattoquotidiano

