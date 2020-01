Affluenza alta a Bologna, Modena e Reggio Emilia: qui la spinta decisiva per Bonaccini (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’alta, altissima, Affluenza premia il centrosinistra, o quantomeno il suo candidato Stefano Bonaccini nella sfida all’ultimo voto con la candidata del centrodestra Lucia Borgonzoni. La percentuale definitiva certifica un numero di votanti pari al 67% degli aventi diritto, ben lontano dal 37% delle Regionali 2014, dato impressionante perché spia di una generalizzata sfiducia verso la politica e verso la sinistra da sempre padrona di casa nella regione, ma vicino a quello delle Europee. L’Affluenza nelle città, e in alcune di esse in particolare, fotografa la mobilitazione degli elettori chiamati alle urne per una sfida elettorale che non riguardava evidentemente solo l’Emilia Romagna ma aveva enormi riflessi nazionali.Poteva essere una occasione ghiotta per mandare un messaggio al leader dell’opposizione Matteo Salvini che sulla regione ... huffingtonpost

