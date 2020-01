Aereo precipita in Afghanistan. Per i Talebani "era della Cia" (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un Aereo è precipitato in Afghanistan, nella provincia di Ghazni, in una zona controllata dai Talebani. Che parlano di un velivolo della Cia abbattuto, versione che non trova conferma a Washington.Non ci sarebbero superstiti, ma poche informazioni trapelano anche su quante persone ci fossero a bordo. “Il velivolo è in fiamme, non sappiamo ancora se sia un volo commerciale o militare” ha detto il portavoce del governatore di Ghazni, Aref Noori. Inizialmente, le agenzie parlavano di un volo di linea della compagnia statale afghana, la Ariana Afghan Airlines. In mattinata, però, Sky news ha riportato la smentita del’amministratore delegato della compagnia. Update - Ariana Airlines' acting chief executive has denied reports that one of its planes has crashed after officials in Afghanistan said a plane from the airline crashed in a ... huffingtonpost

