Aereo militare Usa precipita in Afghanistan: ci sono vittime (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un velivolo militare è precipitato nella provincia di Ghazni, in Afghanistan. Giallo sulle cause dell'incidente: nessuna... today

fattoquotidiano : Afghanistan, aereo precipita nell’area di Ghazni controllata dai Taliban. Insorti: “È un velivolo della Cia, ci son… - fattoquotidiano : Afghanistan, aereo precipita a Ghazni, in una zona occupata dai telebani. Il governatore: “Non sappiamo se sia mili… - zazoomnews : E’ mistero sull’aereo militare Usa caduto in Afghanistan. Non comment dall’esercito americano - #mistero #sull’aer… -