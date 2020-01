Adriana Volpe vs Rita Rusic: volano gli insulti (Di lunedì 27 gennaio 2020) Questo articolo Adriana Volpe vs Rita Rusic: volano gli insulti è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Adriana Volpe è stata la protagonista di uno scontro con Rita Rusic cominciato nella scorsa puntata del Grande Fratello Scontro tra due prime donne al Grande Fratello Vip, in onda questa sera in prima serata su canale cinque, con una nuova puntata. Alla guida, come sempre Alfonso Signorini che avrà al suo fianco Wanda Nara … youmovies

trash_italiano : Antonella Elia che ascolta Adriana Volpe mentre difende Fernanda. #GFVIP - emifreal : Stasera tre superboys io invece vorrei un magalli contro Adriana volpe e Adriano pappalardo contro zeguila sai che… - MattePir92 : Il sole accecante del confessionale per Adriana Volpe #GFVIP -