Addio a Lina Ben Mhenni, blogger tunisina simbolo della Rivoluzione dei Gelsomini (Di lunedì 27 gennaio 2020) È morta a 36 anni dopo una lunga malattia autoimmune che l’aveva costretta a un trapianto di rene Lina Ben Mhenni, blogger, giornalista, paladina del diritto alla libera espressione e attivista dei diritti umani. Il suo blog divenne famoso in tutto il mondo durante la Rivoluzione dei Gelsomini nel 2011 in Tunisia ed è stata spesso considerata come “la voce della rivolta tunisina”.Lina Ben Mhenni si recò a Sidi Bouzid, dove si era dato fuoco Mohamed Bouazizi, l’attivista tunisino che si diede fuoco a dicembre del 2010 per protestare contro le condizioni economiche della Tunisia e morì il 4 gennaio del 2011. La blogger è stata la prima a raccontare quanto stava accadendo sul suo blog. Nel 2011 ha pubblicato, per le edizioni Indigène, ‘Tunisian Girl, blogueuse pour un printemps arabe’, in cui racconta la sua ... huffingtonpost

HuffPostItalia : Addio a Lina Ben Mhenni, blogger tunisina simbolo della Rivoluzione dei Gelsomini - LexieVillanelle : RT @HuffPostItalia: Addio a Lina Ben Mhenni, blogger tunisina simbolo della Rivoluzione dei Gelsomini - CrocifissoDent2 : RT @HuffPostItalia: Addio a Lina Ben Mhenni, blogger tunisina simbolo della Rivoluzione dei Gelsomini -