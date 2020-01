Accise gasolio: quali sono e a quanto ammontano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Leggermente inferiori a quelle imposte sulla benzine, le Accise gasolio rappresentano la quota fissa del prezzo finale di vendita al dettaglio. I motori a gasolio, assieme a quelli a benzina, sono ancora tra i più diffusi nel settore automobilistico. Una delle differenze più significative tra i due tipi di propulsori è il costo del carburante: la benzina, infatti, costa generalmente più del gasolio. Uno dei fattori che contribuisce a creare questa differenza di prezzo sono le Accise sui carburanti, ovvero “le imposte gravanti sui prodotti energetici utilizzati esclusivamente per il trasporto, pubblico o privato“, come spiega una nota metodologica del Ministero delle Finanze. Rispetto a quelle imposte sulla benzina, le Accise gasolio sono (leggermente) meno gravose: vediamo di seguito a quanto ammontano e quali agevolazioni sono previste dalle normative in vigore. La ... newsmondo

