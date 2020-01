Accademia Olimpica Beneventana, altro traguardo di prestigio per la Boscarelli (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Nuovo risultato di prestigio per Francesca Boscarelli, la campionessa e guida tecnica dell’Accademia Olimpica Beneventana di Scherma Maestro Antonio Furno è entrata a far parte delle prime 32 in classifica nella tappa di Doha del circuito di Coppa del Mondo di spada femminile svoltasi nello scorso fine settimana. La schermitrice sannita ha ottenuto cinque vittorie e solo una sconfitta nel girone di qualificazione. Nella prima diretta, invece, l’atleta Beneventana ha superato l’ungherese Ester Muhari per 15-11, poi nell’incontro successivo si è arresa dinanzi alla quotata cinese Ywen Sun per 15-9 chiudendo al 24esimo posto. Un piazzamento comunque importante e lodevole per Francesca che continua sempre a conquistare posizioni di prestigio in competizioni internazionali. Prossimo impegno per la campionessa Beneventana è fissato per ... anteprima24

guanxinet : RT @ilpopoloveneto: Accademia Olimpica: Giornata della Memoria con “La memoria è un racconto” e “Immagini dal silenzio” - ilpopoloveneto : Accademia Olimpica: Giornata della Memoria con “La memoria è un racconto” e “Immagini dal silenzio”… -