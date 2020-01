Abusi su minori | interviene la Swat con un’irruzione da film | la polizia dirama il video

Genitori assolti da accusa di Abusi sessuali su figli. La denuncia partita da una comunità per minori : Il Tribunale di Monza ha assolto con formula piena padre e madre dalle accuse di violenza sessuale e maltrattamenti sui due figli, un maschio e una femmina affetti da una grave patologia, quando avevano 8 e 2 anni. A far partire le indagini, sei anni fa, la denuncia degli operatori di una comunità per minori della provincia di Varese.“Hanno accusato un’intera famiglia di aver violentato e costretto a riti satanici i bambini - ...

Francia - arrestato un italiano di 69 anni ricercato per Abusi sessuali su minori disabili : La polizia francese ha arrestato un cittadino italiano di 69 anni, Michele Cosentino, ricercato dall’Interpol per reati sessuali: è accusato di aver commesso abusi commessi su minori disabili quando era l’autista del loro scuolabus. I fatti contestati sono avvenuti in provincia di Torino. In base alla ricostruzione degli inquirenti, si era rifugiato in Francia, nella regione dell’Isere. Martedì 7 gennaio è stato fermato a Chambery (Savoia): si è ...

L’indagine interna sui Legionari di Cristo e gli Abusi sui minori : Un nuovo rapporto su tutto il periodo di esistenza della congregazione religiosa dice che ci furono almeno 175 casi: 60 coinvolsero il fondatore Marcial Maciel

Papa Francesco ha preso due decisioni storiche per gli Abusi su minori in Vaticano : (foto: Getty Images) Papa Francesco ha preso due decisioni storiche: l’abolizione del segreto pontificio nei casi di violenza sessuale e di abuso sui minori da parte dei chierici e l’estensione del delitto di pedopornografia al limite di età di 18 anni, e non più 14 come attualmente fissato. Entrambi i provvedimenti si fondano su una maggiore trasparenza, sulla scia del summit sulla protezione dei minori che il pontefice ha convocato lo scorso ...

