A quanto pare PlayStation Manchester è al lavoro su un AAA per PSVR (Di lunedì 27 gennaio 2020) A quanto sembra Sony crede ancora molto nelle potenzialità di PSVR (il suo dispositivo per la realtà virtuale), a conferma di questo lo studio di PlayStation Manchester è attualmente al lavoro su un progetto tripla A dedicato alla VR.A dissipare ogni dubbio arriva il Tweet della producer Rachael Gregg-Smythe, che ci informa che lo studio è attualmente impegnato su un "eccitante nuovo gioco AAA per PSVR" e che è attualmente alla ricerca di diverse figure professionali (con esperienza) come Gameplay Programmer, artista VFX e un World builder. Al momento è davvero difficile farsi un'idea sul tipo di gioco in lavorazione, tuttavia la buona notizia (anzi ottima) è che le varie aziende sembrano riporre molta fiducia nella tecnologia VR, che fino a questo momento non è riuscita ancora a mostrare tutte le sue potenzialità. In ogni caso siamo sicuri che presto ne sapremo di più.

