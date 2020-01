A Pomeriggio 5 l’ira di Barbara d’Urso contro il finto benefattore che ha cercato di truffare una anziana e suo figlio: “Mi fai schifo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) “E’ ovvio che ci troviamo di fronte a un truffatore, siamo stati truffati. Le cose sono andate in mano ai nostri legali che si occuperanno del caso” ha detto Barbara d’Urso arrabbiatissima concludendo lo spazio dedicato alla storia della signora di Ostia e di suo figlio che cercano una casa, vivendo da 5 anni in un garage. Tutto è iniziato da qualche settimana: nel corso di Pomeriggio 5 è stata raccontata la storia di questa nonnina di 90 anni che vive insieme a suo figlio in un garage, senza bagno, senza riscaldamento. Come succede spesso, la conduttrice ha chiesto aiuto al pubblico che si mostra sempre generoso con chi si rivolge al programma.. Nessuno avrebbe pensato che questa storia si sarebbe chiusa però con una truffa. Purtroppo è successo. La redazione del programma di Canale 5 aveva ricevuto una mail con una proposta molto interessante per Livio e sua ... ultimenotizieflash

