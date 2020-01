A Firenze il festival nazionale dell’Economia Civile (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. – (Adnkronos) – “Persone, luoghi, comunità. L’economia che ri-genera”. Sarà questo il tema della seconda edizione del festival nazionale dell’Economia Civile che si terrà a Firenze (Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio) dal 17 al 19 aprile. Nato da una idea di Federcasse (l’Associazione nazionale delle Banche di Credito Cooperativo e Casse Rurali), promosso insieme a Confcooperative, organizzato e progettato con NeXt (Nuova Economia Per Tutti) e Sec (Scuola di Economia Civile) e con il contributo di Fondosviluppo, il festival ha l’obiettivo di rendere concreti e connessi i modelli di sviluppo sostenibile in Italia. Tendendo ad una nuova ibridazione che valorizza il pluralismo delle forme giuridiche e dei soggetti coinvolti, delle strategie e dei comportamenti adottati, ispirati al “bene comune”, capaci di ... ildenaro

